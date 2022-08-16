Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti kısa süreliği bir ayrılık yaşamış, ardından Oğuzhan Koç güzel oyuncuya 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklif etmişti. Özdemir’in “evet” yanıtıyla hazırlıklara başlayan âşıklar, haziran ayında nişan yüzüklerini takmıştı. Düğüne günler kala Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinin düğün davetiyesi ortaya çıktı.

e- DAVETİYE HAZIRLANDI

Hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, düğün için geri sayıma başladı. 26 Ağustos'ta nikâh masasına oturacak olan çiftin davetiyesi ortaya çıktı. Ünlü çift düğünde yanlarında görmek istedikleri sevdikleri için bir e-davetiye hazırladı.

26 Ağustos’ta evleneceklerini açıklayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğünlerinin adresi de davetiyeyle birlikte ortaya çıktı. Çift, Six Senses Kocataş Mansions’ta dünyaevine girecek. Oğuzhan Koç'un 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklif ettiği otelde nikah kıyacak olan çiftin töreni 19.30'da başlayacak. Öte yandan davetiyedeki fotoğraf detayı da dikkatlerden kaçmadı.

Şimdilerde Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı Aşk Taktikleri 2 filmi için sette olan Demet Özdemir, çekimler tamamlanır tamamlanmaz nikah masasına oturacak.