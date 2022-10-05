Bertan Asllani kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Bertan Asllani'nin biyografisi....

Neslihan Atagül'ün başrolü Kadir Doğulu ile paylaştığı Gecenin Ucunda dizisi 5 Ekim'den itibaren çarşamba akşamları Star TV'de izleyiciyle buluşacak. Bertan Asllani de Gecenin Ucunda dizisinde Cihangir karakterine hayat verecek. Peki Bertan Asllani kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? İşte Bertan Asllani'nin biyografisi....

Bertan Asllani kimdir?

Bertan Asllani, 3 Temmuz 1990 tarihinde Makedonya’nın Üsküp kentinde dünyaya geldi. Erken yaşlardan itibaren müzik ve sporla ilgilendi. Kendi stüdyosunu henüz 12 yaşında kurarak beste yapmaya başlamıştır. Makedonya’da daha çok şarkıcı; Türkiye’de ise oyuncu kimliğiyle tanınıyor. Bertan Asllani Episode Dergi'ye verdiği bir röportajında kendisiyle ilgili şu bilgileri paylaşıyor.

"Makedonya’daki 12 yaşlarında profesyonel müzik stüdyomu kurup ilk şarkım çıktığında sadece Makedonya değil, Kosova, Arnavutluk ve birçok ülkede büyük bir başarı getirmişti. Müzik kariyerimi devam ettirmek için de 20 yaşında Türkiye’ye geldim. “Damla Damla” adlı şarkımla ilk single çıkışımı yapmıştım, sonrasında da Mustafa Sandal, Demet Akalın, Murat Dalkılıç gibi birçok sanatçıyla söz, beste ve aranje çalışmaları gerçekleştirdim. Oyunculuk kariyerimde yolculuğum Pis Yedili projesiyle başladı, sonrasında Göç Zamanı adlı projeyle devam etti"

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Asllani bir başka röportajında ise kendisiyle ilgili şu bilgileri veriyor: İlk albümüm 2003 yılında, 13 yaşındayken piyasaya çıktı. Makedonya’da yaşadığım halde albümüm Arnavutçaydı. Ailede Arnavut vardı ama bu dile dair tek kelime bile bilmiyordum. Konuşmayı bilmediğin bir dilde şarkı söylemek ve şarkıyı hissetmek, enteresan değil mi? İşte ben buna müziğin gücü diyorum.

OYUNCULUK KARİYERİ

Bertan Asllani ilk olarak ‘Pis Yedili’ adlı dizi ile oyunculuğa başladı, dizide Bertan karakterine hayat verdi. Sonrasında Göç Zamanı, Kimse Bilmez, Öğrenci Evi gibi yapımlarda da yer aldı. 2018 yılında Aynur Aydın’ın Salla adlı video klibinin ve 2019 yılında da Kimse Bilmez adlı televizyon dizisinin müziklerini yaptı.

Gecenin Ucunda Cihangir karakteri

Bertan Asllani'nin Gecenin Ucunda dizisinde canlandıracağı Cihangir karakteri için şu bilgiler veriliyor:

Annesinin ilgisi ve ağabeyinin parası sayesinde dünyanın en şımarık çocuğu olarak büyür. Ahmet’in Türkiye’ye dönüşüyle kızışan holding patronluğu yarışında kendini göstermek için her türlü entrikaya girer. Bu esnada en büyük silahı olarak yengesi Nermin’in sırlarını kullanır.

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Bertan Asllani'nin rol aldığı film ve diziler:

2022- Gecenin Ucunda (TV Dizisi )

2021 - Öğrenci Evi (İnternet Dizisi)

2019 - Kimse Bilmez (TV Dizisi )

2016 - Göç Zamanı (Demir) (TV Dizisi)

2011- 2014 Pis Yedili (Bertan) (TV Dizisi)



Instagram'da Bertan Asllani

Bertan Asllani'nin Instagram hesabında 95 bin takipçisi bulunuyor.

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