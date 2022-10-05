Gecenin Ucunda dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Gecenin Ucunda dizisi uyarlama mı?

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı Star’ın yeni dizisi 'Gecenin Ucunda' bugün (5 Ekim) izleyici ile buluşuyor. Dizinin tanıtımında Neslihan Atagül Doğulu’nun hayat verdiği Macide karakterinin söylediği “Başkasına yardım ettikçe kurtulursun, şifa verdikçe şifa bulursun” sözleri oldukça dikkat çekti. Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür’a ait Gecenin Ucunda dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım:

Gecenin Ucunda Dizi Künyesi

Kanal: Star

Yayın günü: Çarşamba, 20.00

Senaryo: Başar Başaran ile Emre Özdür

Yönetmen: Barış Erçetin

Başroller: Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay

Dizinin özeti: Gecenin Ucunda dizisi iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

Gecenin Ucunda dizisi konusu

Gecenin Ucunda dizisinin konusu şöyle: “Gecenin Ucunda”, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

Gecenin Ucunda 1. Bölümün Konusu;

Yoksul bir ailede büyüyen Macide, psikoloji alanında eğitim almış ama iş hayatında mutlu olamamıştır. Başkalarına iyi gelme ve şifa vermenin peşinden giden Macide’nin hayatı Işık Ailesi’yle tanıştıktan sonra tamamen değişecektir. Yeni tanıştığı Ahmet (Sarp Levendoğlu) kendisine delice bir tutkuyla aşık olur fakat Macide, ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan ve Ahmet’in ağabeyi Kazım’dan (Kadir Doğulu) etkilenir. Karşılıklı olarak yaşanan bu hislerin önündeki en büyük engel ise Kazım’ın evli olmasıdır. Macide’nin gelişiyle Işık Ailesi’nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Gecenin Ucunda dizisi uyarlama mı?

'Gecenin Ucunda' dizisi Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlandı.

Gecenin Ucunda dizisi ne zaman başlayacak?

“Gecenin Ucunda” dizisi 5 Ekim Çarşamba günü (bugün) ilk bölümü ile izleyici ile buluşacak.

Gecenin Ucunda dizisi oyuncu kadrosu

‘Gecenin Ucunda’nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

# Macide - Neslihan Atagül Doğulu





# Kazım - Kadir Doğulu

# Ahmet - Sarp Levendoğlu

#Berrin - Zuhal Olcay

#Nermin - Tuba Ünsal

#Sara - Özge Özder

# Cihangir - Bertan Asllani

#Mert - Kaan Taşaner

# Tunç - Levent Özdilek

# Şermin - Ebru Aykaç

# Zafer - Şencan Güleryüz

# Yasemin - Aleyna Özgeçen

# Can - Kerim İlhan



Gecenin Ucunda 1. bölüm fragmanı