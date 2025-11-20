Bez Bebek'in diğer oyuncusu Ege Tanman, Asena Keskinci'nin Evrim Akın iddiasını doğruladı

Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncularından Asena Keskinci, yıllar sonra sosyal medya hesabından yaptığı çok konuşulacak açıklamalarla eski rol arkadaşı Evrim Akın'dan set içinde şiddet ve psikolojik baskı gördüğünü öne sürdü.

Keskinci, isim vermeden bahsettiği başrol kadın oyuncunun kendisini köşelerde sıkıştırıp, "Senin annenle baban boşanıyor, ben seni bu diziden attırsam ne olur, sokakta mı kalırsınız?" gibi sözlerle tehdit ettiğini iddia etti.

Dahası, Keskinci şiddet iddialarını detaylandırarak aynı kadının çaktırmadan gelip saçını çektiğini, etini çimdiklediğini ve sürekli "Bir daha çocuklu işte çalışmayacağım" diyerek tepki gösterdiğini belirtti.

Genç oyuncu, videonun devamında ise şok edici bir iddiada bulunarak, başrol kadın oyuncunun annesini arayıp "sizi barıştıracağım" bahanesiyle babasının numarasını aldığını, bu kişinin annesi ve babasının boşanmasına sebep olduğunu, şu an üvey annesi olduğunu ve hala babasıyla aynı evde yaşadığını söyledi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'na röportaj veren dizinin diğer çocuk oyuncusu Ege Tanman ise, Asena Keskinci'nin bu iddialarını kısmen doğrulayarak, "Asena ile Evrim abla ile arasında sürekli problemler yaşanıyordu. Asena’nın bu yüzden ağladığına şahit oldum" dedi; ancak kendisinin şahsi sorun yaşamadığını ve aksine Evrim Akın'ın evinde kaldığını, babasının Babam ve Oğlum filminden dolayı saygın bir konumda olması ve ailesinin koruması altında olması sayesinde kendisiyle ilgili olayların aynı olmadığını belirtti.

Evrim Akın'dan Asena Keskinci'nin iddialarına yanıt

Bez Bebek dizisinden rol arkadaşı Asena Keskinci'nin kendisine yönelik fiziksel şiddet, psikolojik baskı ve ailevi ilişkileri yıpratma iddiaları sonrası, Evrim Akın beklenen yanıtı avukatı Mertay Kuğay aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

İşte o açıklama:

"19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskinci tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın'ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır.

Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır.

Öncelikle belirtilmelidir ki; bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup, gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldın niteligindedir.

Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir.

Ayrıca Müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru haklanmızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz.

Bu vesile ile yapılan her türlü açıklama ve iddiayı kesin bir dille reddettiğimizi bildirir. Bu hususları kamuoyunun bilgisine sunarız."