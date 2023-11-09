Bir Derdim Var dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı?

Kanal D’nin, yapımını AyNA Yapım’ın üstlendiği yeni dizisi Bir Derdim Var bugün izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ın yer aldığı dizisinin senaryosu Yekta Torun’a ait. Yönetmen koltuğunda ise Burak Müjdeci oturuyor.

Bir Derdim Var dizisi konusu

Tanıtımları ile de büyük merak uyandıran Bir Derdim Var’ın birinci bölümünün konusu şöyle;

Tek bir sorunun arkasında gizlenmiş onlarca cevap. Doktor Nilüfer bir dedektif gibi Senem'in ve yaşadıklarının peşine düşüp bu sorunun cevaplarını ararken aslında altta yatan acı gerçeklerle yüzleştirir herkesi. Hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir, özellikle de konu gençler olunca. Sıra dışı yöntemleriyle yardıma muhtaç gençlerin sorunlarını çözmek Nilüfer’in hayattaki tek amacıdır. Kendisini gençlere adayan doktor Nilüfer’in hayatı bir gecede bambaşka bir yola savrulur. Kuzey ismindeki bir gençle tanışması onu hem mesleki olarak zora sokar, hem de gizlediği sırlarının açığa çıkma tehlikesiyle yüz yüze getirir. Çünkü bu karşılaşma Nilüfer’i savcı Ömer’in de radarına sokmuştur. Nilüfer kendisinin tam zıttı fikirlere sahip, dediğim dedik Ömer’le bir savaşın içinde bulur kendisini. Sakladığı büyük sır eğer ortaya çıkarsa hem mesleği hem de hayatı kilit altına alınacaktır…

Hangi diziden uyarlandı?

2019 yılı İtalyan yapımı olan Oltre la soglia dizisinden uyarlanmıştır.

Bir Derdim Var dizisi oyuncuları

Güçlü hikayesi ile şimdiden heyecanla beklenen, başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan dizide ikiliyle birlikte Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner yer alırken onlara başarılı genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.

Bir Derdim Var dizisi fragmanı