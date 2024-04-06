Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşka geldi: İşte yeni kare...
Son olarak Netflix'in 'Kuş Uçuşu' dizisinde izlediğimiz Birce Akalay ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hakan Kurtaş yeni bir karelerini sosyal medya hesabından paylaştılar.
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Kısa bir süre önce sevgili olduklarını herkese ilan eden Hakan Kurtaş ile Birce Akalay, birlikte Paris tatiline çıktılar.
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Geçtiğimiz hafta birlikte Bodrum'a giden ve deniz sezonunu erkenden açan çift, bu kez soluğu Paris'te aldı.
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Birce Akalay, sevgilisiyle pozunu paylaşarak aşkını ilan etti.
Ünlü oyuncu, Paris tatilinden karelere "Bunu seviyorum" notunu düşerken; Hakan Kurtaş da sevgilisinin paylaşımına kalp ve alev emojileriyle yorum yaptı.