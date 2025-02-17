Birce Akalay'dan yeni imaj! Yeni saç stili beğeni topladı

Meslektaşı Hakan Kurtaş ile uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Birce Akalay saç stilini değiştirdi. 

Özge Çolak

Özge Çolak
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Birce Akalay'dan yeni imaj! Yeni saç stili beğeni topladı - Resim : 1

Son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Birce Akalay, yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

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Birce Akalay'dan yeni imaj! Yeni saç stili beğeni topladı - Resim : 2

Meslektaşı Hakan Kurtaş ile uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşayan ünlü oyuncu saç stilini değiştirdi. 

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Birce Akalay'dan yeni imaj! Yeni saç stili beğeni topladı - Resim : 3

Yıllardır saçlarını uzun kullanan oyuncu kısacık kestirdi. 

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Birce Akalay'dan yeni imaj! Yeni saç stili beğeni topladı - Resim : 4

Kimi hayranları Akalay'ın yeni saç stilini oldukça beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu dile getirdi.