Brad Pitt'in 5,5 milyon dolarlık malikanesi soyuldu!

Hollywood yıldızı Brad Pitt'in Los Angeles'taki 5,5 milyon dolarlık malikanesine hırsız girdi. 61 yaşındaki yıldızın malikanesi hırsızlar tarafından adeta yağmalandı.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Brad Pitt'in 5,5 milyon dolarlık malikanesi soyuldu! - Resim : 1

Çarşamba gecesi saatler 22.30'u gösterdiğinde, Los Angeles Polis Teşkilatı (LAPD), Los Feliz Mahallesi'nde bulunan bir evde "yağma" olayı gerçekleştiğini bildirdi. 

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Brad Pitt'in 5,5 milyon dolarlık malikanesi soyuldu! - Resim : 2

Polis, söz konusu mülkün kime ait olduğu veya içeride kimlerin yaşadığına dair herhangi bir detay paylaşmaktan kaçındı.

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Brad Pitt'in 5,5 milyon dolarlık malikanesi soyuldu! - Resim : 3

Üç zanlı duvarı aşarak binaya ön camdan sızmış ve henüz değeri belirlenemeyen eşyalarla birlikte kayıplara karıştı.

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Brad Pitt'in 5,5 milyon dolarlık malikanesi soyuldu! - Resim : 4

Soygunun yaşandığı sırada Brad Pitt'in malikanesinde olmadığı teyit edildi. Daily Mail'in bilgisine göre, Oscar sahibi aktör bu evi Nisan 2023'te petrol milyarderi Aileen Getty'den satın almıştı.