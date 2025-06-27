Brad Pitt'in 5,5 milyon dolarlık malikanesi soyuldu!
Hollywood yıldızı Brad Pitt'in Los Angeles'taki 5,5 milyon dolarlık malikanesine hırsız girdi. 61 yaşındaki yıldızın malikanesi hırsızlar tarafından adeta yağmalandı.
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Çarşamba gecesi saatler 22.30'u gösterdiğinde, Los Angeles Polis Teşkilatı (LAPD), Los Feliz Mahallesi'nde bulunan bir evde "yağma" olayı gerçekleştiğini bildirdi.
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Polis, söz konusu mülkün kime ait olduğu veya içeride kimlerin yaşadığına dair herhangi bir detay paylaşmaktan kaçındı.
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Üç zanlı duvarı aşarak binaya ön camdan sızmış ve henüz değeri belirlenemeyen eşyalarla birlikte kayıplara karıştı.
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Soygunun yaşandığı sırada Brad Pitt'in malikanesinde olmadığı teyit edildi. Daily Mail'in bilgisine göre, Oscar sahibi aktör bu evi Nisan 2023'te petrol milyarderi Aileen Getty'den satın almıştı.