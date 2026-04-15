Britney Spears'ı rehabilitasyon merkezine gitmesi için oğulları ikna etti

Britney Spears'ın bu hafta başında rehabilitasyona girmesi için oğullarının onu ikna ettiği öğrenildi.

ABD basını, annelerinin madde bağımlılığı tedavisi için gönüllü olarak rehabilitasyona girmesinden önce iki oğlunun bir müdahalede bulunduğunu yazdı.

Daily Mail'e konuşan bir kaynak, "Sanki 'Anne, bizim gelmemizi istiyorsan gitmek zorundasın' der gibiydiler. Bu da onun için yeterli bir teşvikti" dedi.

REHABİLİTASYONU KABUL ETTİ

Kevin Federline'dan boşandıktan sonra babalarında kalan çocuklarıyla uzun yıllar kopuk bir ilişki sürdüren Spears'ın, oğullarıyla ilişkisini tehlikeye sokmamak için rehabilitasyona girmeyi kabul ettiği öğrenildi.

HAPSE GİRMEKTEN KORKUYOR

Ayrıca Spears'ın hapse girmekten çok korktuğu ve sonunda hapse girmekten kaçınmak için rehabilitasyon merkezine yatmanın en iyi seçeneği olduğunu anladığını belirtenler de oldu.

Spears, 4 Mayıs'taki duruşmasından önce rehabilitasyon merkezine yattı. Bu tedavinin tamamen şarkıcının kendi tercihi olduğu öğrenildi.