Prens Harry, babalığın zorluklarını ve oğlu Archie ile arasındaki kopukluk hissini anlattı: Sadece bir tanıktım

"İŞİM BİTMİŞ GİBİ GELİYOR"



Oğlu Archie Harrison Mountbatten-Windsor’ın doğumunun ardından hissettiği karmaşık duyguları paylaşan Harry, babaların doğum sürecindeki konumuna dikkat çekti. Kendisini ilk günlerde biraz dışarıda hissettiğini belirten Dük, o anları şu sözlerle özetledi: "Kesinlikle bir kopukluk hissettim; çünkü hayatı var eden kişi eşimdi, ben ise sadece buna tanıklık etmek için oradaydım."

Birçok erkeğin bebek eve geldikten sonraki adaptasyon sürecinde benzer bir boşluğa düştüğünü ifade eden Harry, sözlerine şöyle devam etti: "Sanırım pek çok erkek bu noktada 'nasıl bir hizmet sunabilirim' diye düşünmeye çalışıyor; çünkü bir bakıma insanın buradaki işi bitmiş gibi geliyor."