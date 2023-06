Bruce Willis'in kızı anlattı: Hastalığının belirtilerini görmezden geldik

Hollywood yıldızı Bruce Willis'e, beyinin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi 2022'nin mart ayında konulmuştu. Bruce Willis ile Demi Moore'un 1994 yılında dünyaya gelen kızı Tallulah Willis, babasıyla ilgili bir dergi için bir yazı kaleme aldı.

"BABAMIN HASTALIĞI 'TEPKSİZLİKLE' BAŞLADI"

Bruce'un demans teşhisi almadan önce hastalıkla ilgili belirtiler gösterdiğini, ancak tüm ailenin bu belirtilerin ne olduğunu anlamakta zorlandığını ve bu sebeple görmezden geldiğini söyleyen Talluah; şu ifadeleri kullandı:

"Aslında uzun zamandır babamla ilgili bir şeylerin ters gittiğini biliyordum. Babamın durumu, bir çeşit 'tepkisizlikle' başladı. Ailem ve ben, bu tepkisizliği rol aldığı filmlerden dolayı yaşadığı duyma kaybına bağladık."

Tallulah, aile üyelerinin 68 yaşındaki Willis'e sık sık 'yüksek sesle konuşmasını' söylediklerini, çünkü aktörün 'Zor Ölüm' film serisinde rol aldıktan sonra işitme duyusunun etkilendiğini de anlattı.

"BABAMIN BANA TAVIR ALDIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Ünlü isim, zaman geçtikte babasının bu tepkisizliğinin arttığını ve bu yüzden babasının kendisine 'tavır aldığını' düşündüğünü itiraf etti:

"Babamın üvey annem Emma Heming Willis'ten iki bebeği olmuştu ve bana olan ilgisini kaybettiğini düşündüm. Bunun gerçekte olup biten şeylerle uzaktan yakından alakası yoktu. Ancak ergen beynim yüzünden 'Annem için yeterince güzel değilim, babam için de yeterince ilginç değilim' diye düşündüm."

Tallulah, babasının sağlık durumunun kötüye gittiğine dair bazı işaretlerden kaçındığını ve konuyla ilgili 'gurur duymadığı' bir şekilde inkar içinde olduğunu söyledi. Son dört yıldır anoreksiya nervozadan muzdarip olduğunu açıklayan Willis, "Gerçek şu ki, bununla başa çıkamayacak kadar hastaydım" dedi ve ekledi:

"SESSİZCE MÜCADELE EDİYORDU"

"Ben vücut dismorfisine kapılmış, bunu Instagram'da sergilerken; babam sessizce bir hastalıkla mücadele ediyordu. Her türlü bilişsel test yapılıyordu ama henüz bir teşhisimiz yoktu."

"TONLARCA FOTOĞRAF ÇEKİYORUM'

Babasıyla geçirdiği her an için minnettar olduğunu aktaran ünlü isim, "Babamın evine her gittiğimde tonlarca fotoğraf çekiyorum; gördüğüm her şeyin, eşyaların durumunun. Bir arkeolog gibiyim, eskiden pek dikkat etmediğim şeylerde hazine arıyorum. Ondan gelen tüm sesli mesajları bir sabit diske kaydettim. Her şeyi belgelemeye, onun olmadığı günler için bana onu ve bizi hatırlatacak bir kayıt oluşturmaya çalışıyorum" dedi.

Tallulah Willis, babasının onun kim olduğunu hatırladığını ve odaya girdiğinde Bruce'un 'neşelendiğini' de sözlerine ekledi.