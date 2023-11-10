Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis babasının son durumunu anlattı: Hastalığı stabil

Ünlü aktör Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen afazi teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

HASTALIĞI HAKKINDA SON DURUMU PAYLAŞTI

Dün, The Drew Barrymore Show'a konuk olarak katılan Willis’in Demi Moore’dan doğan en küçük kızı Tallulah Willis babasının son durumu hakkında bilgi verdi. 29 yaşındaki Tallulah, Willis’in frontotemporal demans teşhisi açıklandığında bunun çok nadir görülen agresif bir demans formu olduğunu söylemişti.

"OLDUĞU GİBİ KALMASI OLABİLECEK EN İYİ ŞEY"

Tallulah Willis “Bir yandan, aile olarak biz buyuz, ama aynı zamanda FTD hakkında farkındalık yaratmak bizim için gerçekten önemli...” diyor ve “Aile olarak ve bireysel olarak mücadele ettiğimiz bir şeyi alıp diğer insanlara yardım edebiliyorsak, onu güzel bir şeye dönüştürebiliyorsak, bu bizim için gerçekten özel bir şey” diye ekliyor.

Babasının son durumu hakkında da bilgi veren Tallulah Willis "O aynı... ki bence bu konuda isteyebileceğiniz en iyi şeyin bu olduğunu hastalık sürecinde öğrendim.” diyerek Willis’in hastalığının stabil halde olduğunu açıkladı.

"BENİ SEVDİĞİNİ GÖREBİLİYORUM"

Babasının kendisini ve kardeşlerini hâlâ tanıdığını söyleyen Tallulah Willis duygusal bir şekilde "Ve onunla birlikteyken gördüğüm şey sevgi. Ve o benim babam ve beni seviyor. Babam olduğunu ve beni sevdiğini ona bakarken görebiliyorum” diyerek ünlü oyuncunun demans hastalığına rağmen yakın çevresiyle hâlâ sevgi dolu bir ilişki sürdürdüğünün ipuçlarını verdi.

Tallulah Willis müziğin babası Bruce Willis için ne kadar önemli olduğunu ve büyürlerken kız kardeşleriyle birlikte babalarının onlara sürekli müzik dinlettiğini söylüyor ve "Onunla geçirdiğim zamanın büyük bir bölümünü müzik çalarak ve bu sevgi enerjisinin içinde oturarak geçiriyorum. Bu gerçekten çok özel" diyor.