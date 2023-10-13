'Mavi Ay'ın yaratıcısı, Bruce Willis'in son durumunu açıkladı: Yaşama sevinci yok oldu

Hollywood’un en sevilen simalarından biri haline gelen Bruce Willis geçtiğimiz sene frontotemporal demans hastalığına yakalanmıştı ve hayranları büyük bir üzüntü yaşamıştı. 'Mavi Ay'ın yaratıcısı, Bruce Willis'in son durumunu açıkladı.

"Eskiden kitap okumayı çok severdi ama şimdi okuyamıyor"

The Post'a konuşan Gordon, Willis'i düzenli olarak ziyaret ettiğini belirterek, "Bruce'la ve eşi Emma (Heming) ile konuşuyorum ve üç çocuklarıyla da iletişimim var. Bruce'un hayatında kalmak için çok çabaladım" dedi.

Ntv'nin aktardığına göre, Glenn Gordon Caron, "Bruce Willis'le vakit geçirdiyseniz, ondan daha fazla yaşama sevinci olan kimse olmadığını bilirsiniz. Hayatı seviyordu, her sabah uyanıp hayatı dolu dolu yaşamaya bayılıyordu. Şimdi hayatı bir paravandan izliyormuş gibi. Ziyarete geldiğim ilk bir ila üç dakika içinde kim olduğumu anladığını hissediyorum. Tam konuşamıyor. Eskiden kitap okumayı çok severdi ama şimdi okuyamıyor" ifadelerini kullandı.

Yaşama sevinci yok oldu

Willis'in yaşama sevincinin artık yok olduğunu belirten yapımcı, "Dil becerileri artık onun için mevcut değil ama yine de o hâlâ Bruce. Onunla birlikteyken onun Bruce olduğunu biliyorsunuz ve orada olduğu için minnettar oluyorsunuz" diye konuştu.