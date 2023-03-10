Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'den boşanma sonrası ilk paylaşım

En son Dünyayla Benim Aramda projesinde yer alan başarılı oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girmişti. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı. Cem adında bir çocuğu olan çift, boşandıktan sonra ilk kez bir araya geldi.

Boşanma sonrası ilk paylaşım

Oğullarıyla objektif karşısında poz veren Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz, birlikte çekildikleri fotoğrafı da kalp emojisi ile sosyal medya hesabından yayınladı.

Tek celsede boşandılar

Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz, 1 Mart'ta anlaşmalı olarak tek celsede evliliklerini sonlandırırken; Cem'in velayeti annesinde kaldı. İkilinin, oğulları için dostça görüşmeye devam edeceği öğrenildi.