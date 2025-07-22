Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisinden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarında altı sezondur büyük bir ilgiyle izlenen ve yedinci sezonunda da devam etmesi beklenen "Kuruluş Osman" dizisinde önemli bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolü Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in, yeni sezonda kadroda yer almayacağı iddia edildi.

Özçivit'in, "Kuruluş Osman"ın yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı ve dizinin resmi sosyal medya hesabını takipten çıkması, ayrılık iddialarını güçlendirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bozdağ Film tarafından sürdürülen projede taraflar arasında ücret talebi sonrası yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yol ayrımına gelindiği belirtiliyor.

Senaryoda Büyük Değişiklik Bekleniyor

Kulis bilgilerine göre, Burak Özçivit'in ayrılığıyla birlikte dizinin senaryosunda köklü değişikliklere gidilmesi bekleniyor. Yeni sezonda Osman Bey'in yaşlılık haline yer verilmesi ve hikayenin Şehzade Orhan dönemine odaklanması planlanıyor. Daha önce Emre Bey'in canlandırdığı Orhan karakterini yeni sezonda kimin canlandıracağı ise merak konusu oldu.

Bu iddialar, "Kuruluş Osman" hayranları arasında geniş yankı uyandırırken, yapımcıdan veya kanaldan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.