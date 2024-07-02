Burcu Binici, DNA testi yaptırdı: Gürcü ve Laz çıktım

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1 Eylül 2022 tarihinde Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde Tankurt Manas ile dünya evine giren Burcu Binici, mart ayında anlaşmalı olarak tek celsede yollarını ayırmıştı.
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Son dönemde özel hayatı ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile gündemden düşmeyen Burcu Binici, şimdi de DNA testi yaptırdığını açıkladı.
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"GÜRCÜ VE LAZ ÇIKTIM"
2. Sayfa'nın haberine göre Binici, 'DNA testi yaptırdım. Gürcü ve Laz çıktım. Kökenlerim Kafkas'tan geliyormuş.
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DNA testini yaptırdığımda kökenlerimin nereden geldiğini öğrendim ve şaşırdım.' ifadelerini kullandı.