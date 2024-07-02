Burcu Binici, DNA testi yaptırdı: Gürcü ve Laz çıktım

Kısa bir süre önce rapçi Tankurt Manas ile yedi aylık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Burcu Binici, DNA testi yaptığını açıkladı.

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Burcu Binici, DNA testi yaptırdı: Gürcü ve Laz çıktım - Resim : 1

1 Eylül 2022 tarihinde Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde Tankurt Manas ile dünya evine giren Burcu Binici, mart ayında anlaşmalı olarak tek celsede yollarını ayırmıştı.

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Burcu Binici, DNA testi yaptırdı: Gürcü ve Laz çıktım - Resim : 2

Son dönemde özel hayatı ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile gündemden düşmeyen Burcu Binici, şimdi de DNA testi yaptırdığını açıkladı.

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Burcu Binici, DNA testi yaptırdı: Gürcü ve Laz çıktım - Resim : 3

"GÜRCÜ VE LAZ ÇIKTIM"

2. Sayfa'nın haberine göre Binici, 'DNA testi yaptırdım. Gürcü ve Laz çıktım. Kökenlerim Kafkas'tan geliyormuş.

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Burcu Binici, DNA testi yaptırdı: Gürcü ve Laz çıktım - Resim : 4

DNA testini yaptırdığımda kökenlerimin nereden geldiğini öğrendim ve şaşırdım.' ifadelerini kullandı.