Burcu Biricik ilk kez anlattı: Babamla tanışmıyorum

Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programın dün akşamki konuğu oyuncu Burcu Biricik oldu.

Burcu Biricik, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Kardeşin için bütün hayallerinden vazgeçer miydin?” sorusu üzerine şu yanıtı verdi: Benim abim öyle bir şey yaptı. Ben o zaman okuyordum, o liseyi bitirdi ve ondan sonra dedi ki “Ben çalışmaya başlayayım çünkü Burcu’nun okuması lazım. Evde herkes çalışırdı. Ben de kafede çalışıyordum garson olarak, hatta kuaförlük ve palyaçoluk da yaptım. Abim şimdi Danimarka’da. Evlendi ve iki çocuğu var. Abi dediğimiz de 2 yaş büyük benden”

"BABAMLA TANIŞMIYORUM"

Ahmet Mümtaz Taylan, programda Türkiye'nin konuştuğu; 18 yaşında öldürülen Zehra Bayır'ın hikayesini paylaştı.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Zehra babasından yardım istemeli miydi?" sorusunda Burcu Biricik şu cevabı verdi:

"İstemeliydi... Ben de istemezdim, büyük ihtimal... Yani o zamana kadar yoksan ve ben bu yaşıma kadar bir şekilde yaşam savaşı verip kendi kendime bir şekilde... 'Neredeysen orada kal' derdim. Ben babamla tanışmıyorum... Şimdi öyle değil, şimdi herkesi anlamaya çalışıyorum. Hayat ona da bir şey getirmiştir, öylesini tercih etmiştir, başka bir yola girmek zorunda kalmıştır. Bunların hepsiyle kabullenip yola devam ediyorsun. Ben olsam ben de yardım istemeyebilirdim."