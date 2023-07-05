Burcu Özberk ile Şükrü Özyıldız başrollü yeni dizi Ruhun Duymaz geliyor! İşte diziden ilk kareler

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yeni dizi “Ruhun Duymaz” setinden ilk kareler yayınlandı. Yönetmen koltuğunda deneyimli isim Aytaç Çiçek’in yer aldığı, senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı “Ruhun Duymaz”, yakında izleyici ile buluşacak.

Ruhun Duymaz dizisi konusu

FOX’un sitesinde dizinin konusu ile ilgili şu bilgi yer alıyor:

‘Onur (Şükrü Özyıldız) gözü işinden başka bir şey görmeyen bir ajan; Ece (Burcu Özberk) ise binbir hüneri ile göz kamaştıran profesyonel bir hırsız.

Onur ve Ece; gece ve gündüz…’

Ruhun Duymaz dizisi oyuncuları

Yakında izleyicisiyle buluşacak yeni dizi ‘Ruhun Duymaz’ aynı zamanda güçlü kadrosu ile de dikkat çekiyor. Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız’a Tuğrul Tülek, Aslı Sümen ve Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer, Ülkü Duru gibi değerli oyuncular eşlik ediyor.

Ruhun Duymaz dizisinden ilk kare