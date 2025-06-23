Çağla Şıkel, annesi ve oğullarıyla birlikte Bali tatiline çıktı
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, annesi ve oğullarıyla birlikte egzotik bir Bali tatiline çıktı. Tatil boyunca keyifli anlar yaşayan Şıkel'in, helikopter yolculuğu sırasında paylaştığı eğlenceli bir not sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede gündem oldu.
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Okulların tatile girmesiyle birlikte yaz planlarını hayata geçirmeye başlayan ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, annesi ve oğullarıyla birlikte bu kez rotayı yurt dışına, egzotik Bali'ye çevirdi.
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Genellikle yaz aylarını Çeşme'de geçiren Şıkel, bu farklı tatil tercihleriyle dikkat çekti.
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Bali'de oğulları Uzay ve Kuzey'e unutulmaz bir helikopter turu sürprizi yapan ünlü isim, o eğlenceli anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Özellikle küçük oğlu Uzay'ın yaşadığı heyecan ve çığlıklar, paylaşıma damga vurdu. Şıkel'in, bu anlara eşlik eden, "Allah'ım lütfen inelim, söz bir daha binmeyeceğim." notu ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve büyük beğeni topladı.