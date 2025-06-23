Çağla Şıkel, annesi ve oğullarıyla birlikte Bali tatiline çıktı

Özellikle küçük oğlu Uzay'ın yaşadığı heyecan ve çığlıklar, paylaşıma damga vurdu. Şıkel'in, bu anlara eşlik eden, "Allah'ım lütfen inelim, söz bir daha binmeyeceğim." notu ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve büyük beğeni topladı.