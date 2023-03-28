Camdaki Kız dizisinde ayrılık

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi için yolun sonuna gelindi. Camdaki Kız dizisi haziran ayında final yaparak ekranlara veda edecek. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı yapımdan flaş ismin ayrıldığı duyuruldu.

FİNAL ÖNCESİ EMİR GİTTİ

Dizide Selen karakterinin eski erkek arkadaşı olarak dahil olan Emir karakterinin diziden ayrılacağı duyuruldu. Cemal Hünal'ın hayat verdiği Emir karakteri yeni yayınlanacak 71. bölümde diziye veda ediyor.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı romanından uyarlanan, Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından olan Camdaki Kız dizisi Haziran ayında ekranlara veda edeceği tahminler arasında.