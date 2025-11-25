Can Yaman ve DJ Sara Bluma ayrıldı mı?

"Erkenci Kuş" ve "İnadına Aşk" gibi yapımların ardından yıldızı parlayan oyuncu Can Yaman, Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra kariyerine yurt dışında devam etme kararı almıştı.

KRİZ Mİ YAŞIYOR?

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Can Yaman, bir süredir DJ Sara Bluma ile aşk yaşıyordu. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan çiftin kriz yaşadığı ileri sürüldü.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

İkili, Intagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakırken beraber yer aldıkları romantik fotoğrafları silmedi. Bu sürpriz gelişme sonrası ayrılık dedikoduları başladı.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Bluma ve Yaman cephesinden ayrılıkla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.