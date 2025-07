Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma, çocuğunun babasından şiddet gördüğünü açıkladı

'Erkenci Kuş' ve 'İnadına Aşk' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen Can Yaman, DJ Sara Bluma ile aşk yaşıyor. Son olarak Bodrum'da yaptıkları tatille manşetleri süsleyen ünlü çift, bu sefer de tatsız bir olay nedeniyle gündeme geldi.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

DJ Sara Bluma çocuğunun babasından şiddet gördüğünü açıkladı. Yüzünün kanlar içinde olduğu fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan Bluma, yaşadıklarını anlattı.

İSTİSMARA UĞRADIĞINI AÇIKLADI

Çocuğunun babasıyla olan ilişkisinin Can Yaman'la aşk yaşamaya başlamadan çok önce bittiğini belirten Bluma, hiç evlenmediğini vurguladı. Çocuğu için babasıyla iyi bir ilişki sürdürmeye gayret ettiğini ifade eden Bluma, fiziksel ve psikolojik istismara uğradığını da sözlerine ekledi.

CAN YAMAN SEVGİLİSİNE DESTEK VERDİ

Ünlü DJ, açıklamasında “Oğlumu görme çabalarıma şu anda babası engel oluyor. Ama ben bu durumla yüzleşmeye karar verdim ve her şeyi avukatlarıma emanet ettim” ifadelerine de yer verdi. Can Yaman ise sevgilisinin paylaşımını alıntıladı. Ünlü isim, 'Seni seviyorum ve desteklemek için her şeyi yapacağım' diyerek ona destek verdi.