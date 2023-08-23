Cansel Elçin: Bugün birbirimizden uzağız ama kalplerimiz bir

Cansel Elçin ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat, 22 Ağustos 2020'de dünyaevine girmişti. Mutlu ilişkilerini sürdüren ikili, evliliklerinin 3'üncü evlilik yıl dönümlerini kutladı.

"SENİ HER ZAMAN SEVECEĞİM"

Zeynep Tuğçe Bayat, nikah fotoğrafını kalp emojisi ile paylaşırken; Cansel Elçin romantik bir not yayınladı:

"Seni çok seviyorum aşkım. Bugün birbirimizden uzağız ama kalplerimiz bir. Hem kötü günlerimizde hem iyi günlerimizde birbirimize yaslanarak daha güzel bir dünyamız olsun hep. Seni her zaman seveceğim ve mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun."

Bu gönderiyi Instagram'da gör zeynep tugce bayat (@zeyneptugcebayat)'in paylaştığı bir gönderi

"İYİ Kİ VARSIN"

Zeynep Tuğçe Bayat ise eşine, "Ben ne yazabilirim ki bu söylediklerinin üstüne… Ağlarım... Sen nerede olursan ol hep benim yakınımdasın, iyi ki varsın… Her şeyin en güzeline, birlikte..." sözleriyle yanıt verdi.

"EVLİLİĞİMİZİN TADINI ÇIKARIYORUZ"

Öte yandan Bayat, daha önce basın mensuplarının, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bu işler kısmet işi. İkimiz de isteriz elbet ama doğru zamanda nasip olur. Şu an evliliğimizin tadını çıkarıyoruz" cevabını vermişti.