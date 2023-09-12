Çekimler bitti, Serenay Sarıkaya peruğunu çıkardı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, temmuz ayından beri "Kimler Geldi, Kimler Geçti" dizisinin çekimlerini gerçekleştiriyordu. Serenay Sarıkaya'nın avukat Leyla rolüne hayat verdiği Netflix'in Kimler Geldi, Kimler Geçti dizisinin ilk sezon çekimleri tamamlandı.

PERUĞUNA VEDA EDİYOR

Netflix'te yayınlanacak olan 'Kimler Geldi, Kimler Geçti'nin çekimleri tamamlandı. Oyuncu Sarıkaya, dizide rolü gereği kısa saçlı olabilmek için peruk takmıştı. Hayranları kısa saçı ünlü oyuncuya çok yakıştırmıştı. Sarıkaya'nın hayranları ilk başta saçını kestirdiğini düşünse de peruk olduğu kısa zamanda ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sarıkaya çekimlerin bitmesinin ardından peruğuna veda etti.

Güzel oyuncu çekimler biter bitmez bir hafta tatil yapacak ve reklam yüzü olduğu bankanın 75. yıl çekimlerine katıldıktan sonra 21 Eylül’de “Aile” dizisinin setine başlayacak.