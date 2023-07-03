'Kimler Geldi, Kimler Geçti' dizisinin setinden ilk fotoğraf

Serenay Sarıkaya “Aile” dizisiyle 8 yıl sonra ekrana dönmüştü. Sarıkaya’nın yeni dijital diziye başlayacağı duyurulmuştu. Ünlü oyuncu, Ay Yapım bünyesindeki Bambini Film'in KGKG (Kimler Geldi, Kimler Geçti) dizisinin çekimleri başladı. Ünlü oyunu Sarıkaya, Yunan adaları ve Bodrum’da yaptığı tatilin ardından sete çıktı ve setten ilk paylaşımını da yaptı.

"Avukat Leyla Taylan diyeceksiniz"

Sosyal medya hesabından avukat cübbesinin fotoğrafını yayınlayan Serenay Sarıkaya, "Avukat Leyla Taylan diyeceksiniz. KGKG set 1. gün" ifadelerini kullandı.

Dizinin senaryosunu Ece Yörenç yazıyor, yazı ekibinde Ayşe Özyılmazel de var. Dizi Leyla, Ömer, Cem, Sarp ve Şeyyaz gibi renkli karakterleriyle günümüz şehir hayatındaki insan ilişkilerini eğlenceli bir dille ele alıyor.