Serenay Sarıkaya imaj tazeledi! Saçları kestiren oyuncunun yeni imajı beğenildi

Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya, kısa bir yaz tatili yaptıktan sonra Netflix'te yayınlanacak olan "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin çekimleri için hazırlıklara başladı.

Yeni imaj

Ünlü oyuncu yeni projesi öncesi saçlarını kestirdi. Sarıkaya, yeni imajın da sosyal medya hesabından yayınladı. Uzun saçlarını omuzlarında kestiren oyuncu, 9,9 milyon takipçili Instagram hesabından yeni imajını paylaştı.

Avukat Leyla olacak

Sarıkaya, Netflix'te yayımlanacak olan Kimler Geldi, Kimler Geçti dizisinde amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterini canlandıracak. Ömer, Cem ve Sarp isimlerinde üç erkek başrol oyuncusu olan dizide Ömer'e Metin Akdülger, Sarp'a Ahmet Rıfat Şungar, Cem'e de Hakan Kurtaş'ın hayat verecek.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Netflix Türkiye (@netflixturkiye)'in paylaştığı bir gönderi

Merakla beklenen dizinin senaryosunu Ece Yörenç yazarken, yönetmen koltuğunda da Bertan Başaran'ın oturacak.