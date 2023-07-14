Serenay Sarıkaya imaj tazeledi! Saçları kestiren oyuncunun yeni imajı beğenildi
Kısa bir tatilin ardından yeniden yoğun bir tempoya giren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yıllardır uzun gördüğümüz saçlarını kısa kestirdi. Ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya, kısa bir yaz tatili yaptıktan sonra Netflix'te yayınlanacak olan "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin çekimleri için hazırlıklara başladı.
Yeni imaj
Ünlü oyuncu yeni projesi öncesi saçlarını kestirdi. Sarıkaya, yeni imajın da sosyal medya hesabından yayınladı. Uzun saçlarını omuzlarında kestiren oyuncu, 9,9 milyon takipçili Instagram hesabından yeni imajını paylaştı.
Avukat Leyla olacak
Sarıkaya, Netflix'te yayımlanacak olan Kimler Geldi, Kimler Geçti dizisinde amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterini canlandıracak. Ömer, Cem ve Sarp isimlerinde üç erkek başrol oyuncusu olan dizide Ömer'e Metin Akdülger, Sarp'a Ahmet Rıfat Şungar, Cem'e de Hakan Kurtaş'ın hayat verecek.
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Merakla beklenen dizinin senaryosunu Ece Yörenç yazarken, yönetmen koltuğunda da Bertan Başaran'ın oturacak.