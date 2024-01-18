Cem Yılmaz isyan etti: Beni germeyin, biletler kaç paraysa o kadar yahu

Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı yeni gösterisi 7 Şubat'tan itibaren Zorlu PSM'de seyircilerle buluşacak. 495 ile 4 bin 400 lira arasında satışa sunulan gösterinin şubat ve mart biletleri kısa sürede tükendi ve biletler karaborsada 50 bin liraya çıktı. Fiyatları yüksek bulunan biletlerin kısa sürede tükenmesi ve karaborsaya düşmesi tartışmalara neden olurken, Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.

"YILLARDIR 'YAPMAYIN, ETMEYİN' DESEM DE..."

Yıllardır karaborsaya karşı uyardığını ancak tepkisinin karşılık bulmadığını kaydeden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ben yine üzerime düşen uyarıyı yapayım da... Sevgili arkadaşlar İstanbul'da bir ortalama gösteri bileti ne kadarsa benimki de o kadar…"

"30 yıl oldu… Yıllardır 'karaborsa oluyor, lütfen almayın, yapmayın, etmeyin. Sahte bilet bile olur aman!' desem de bu çocuksu çığlık bi anlam bulmuyor…"

"Bunu denetlemesi, yasaklaması, yaptırım uygulamasını da eh ben yapacak olmadığıma göre tek çarem kalıyor gösteri yapmamak :)) Ha oldu…"

"BU SEZON 100 TANE GÖSTERİ OLACAK"

"Son kez söylüyorum ben dört tane gösteri yapmıyorum 100 tane gösteri olacak bu sezonda. Biri, kurum gibi bilet satan bir site görünümüyle internet üzerinden hiçbir sorumluluk almadan 'heyyo bilet var 47.800' deyince biri de almayıversen yahu!"

"Allah aşkına yok biletler 50 bin, yok biletler 20 bin, yok biletler 100 üzerinden beni germeyin. Biletler kaç paraysa o kadar yahu… Abi önlerden var mı? Parasıyla ha! Ona hiç girmiyorum bile."