Cem Yılmaz: Oğlum çok yakışıklı

Sosyal medya hesabından oğlu Kemal ile sık sık paylaşım ünlü komedyen Cem Yılmaz, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"Oğlum çok yakışıklı gördüğünüz gibi"

Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile çekilen bu fotoğrafını "Selam kızlar. Oğlum çok yakışıklı gördüğünüz gibi. Allah bir yerden alıyor bir yere veriyor. Teşekkürler" ifadeleriyle paylaştı. Yılmaz'ın bu paylaşımı 200 binin üstünde beğeni alırken çok sayıda da yorum aldı. Uraz Kaygılaroğlu, Emel Sayın, Ceylan Ertem gibi pek çok ünlü de gönderiye yorum yaptı.