Ünlü komedyen Cem Yılmaz, hafta sonunu annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz ile birlikte geçirdi.

"EMEKLİLERLE BULUŞTUK"

Anne ve babası Sebahat Yılmaz - Arif Yılmaz ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından eğlenceli bir notla yayımlayan Cem Yılmaz, "Emeklilerle buluştuk" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cem Yılmaz (@cmylmz)'in paylaştığı bir gönderi

"50 YAŞINDAYIM"

Öte yandan 23 Nisan'da 50'nci yaşına basan Cem Yılmaz, "50 yaşındayım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlar, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında buruk sevinçlerin yerini kalıcı mutlulukların almasını dilerim" demişti.