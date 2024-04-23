Cem Yılmaz'a göre uzun yaşamın sırrı
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, 51 yaşına girdiğini söyledi.
Cem Yılmaz Instagram hesabından klasik bir otomobilin önünde verdiği pozu paylaşarak şu mesajı yazdı. "Hahhhahhhahhhahhahh hiç bu yaşa kadar geleceğim aklıma gelmemişti :))) Müthiş 🧿Doğumgünümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim…Uzun yaşamımım sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem :)) Bi de kendimi merkeze koymam…Ve elbette quantum ve çok az zencefil ! Ama çok az (yok denecek kadar ) ve elbette evren ! Bir de çok genç yaştan itibaren yoga…hep ama ! Devamlı 🌹 ve Fotonlar…teşekkürler hayat :)) teşekkürler 2024".