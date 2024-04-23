Cem Yılmaz'a göre uzun yaşamın sırrı

Cem Yılmaz Instagram hesabından klasik bir otomobilin önünde verdiği pozu paylaşarak şu mesajı yazdı. "Hahhhahhhahhhahhahh hiç bu yaşa kadar geleceğim aklıma gelmemişti :))) Müthiş 🧿Doğumgünümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim…Uzun yaşamımım sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem :)) Bi de kendimi merkeze koymam…Ve elbette quantum ve çok az zencefil ! Ama çok az (yok denecek kadar ) ve elbette evren ! Bir de çok genç yaştan itibaren yoga…hep ama ! Devamlı 🌹 ve Fotonlar…teşekkürler hayat :)) teşekkürler 2024".