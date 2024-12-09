Cem Yılmaz'dan ödül alan Mela Bedel'e: Tebrik ederim gülüm...
Dün akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Şarkı' kategorisinde Mert Demir ile Mela Bedel imzalı 'Ateşe Düştüm' şarkısı ödül kazandı. Bedel, ödülü Cem Yılmaz'a ithaf etti.
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Mert Demir ile Mela Bedel imzalı 'Ateşe Düştüm', 'Altın Kelebek' kazandı. Demir, törene katılmazken ödülü Mela Bedel tek başına aldı.
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Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın ayrıldığına yönelik iddialarının ardından, Mela Bedel'in ödül sonrası Cem Yılmaz ile ilgili paylaşımı oldukça dikkat çekti.
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'SANA İTHAF EDİYORUM'
Mela Bedel; ödülü, Instagram'dan paylaşıp, Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'a "Sana ithaf ediyorum" sözleriyle ithaf etti. Bir de gül emojisi koydu.
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'TEBRİK EDERİM GÜLÜM'
Paylaşımı sayfasına taşıyan Cem Yılmaz; "Tebrik ederim gülüm" yazıp, kalp emojisiyle Mela Bedel'e teşekkür etti.