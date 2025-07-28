Cemre Baysel ameliyat oldu

Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz ile ayrılığın ardından en son Bodrum tatilinde görüntülenmişti.

Güzel oyuncu bu ke hastane odasından paylaşım yaparak takipçilerini korkuttu.

"BİR AMELİYATIN SONUNA GELDİK"

Ameliyat olduğunu söyleyen Baysel paylaşımına, "Evet bir ameliyatın daha sonuna geldik. Endişelenecek bir şey yok biz neler atlattık. Bu da burada anı olarak kalsın" notunu düştü.