Ceyda Düvenci: Yalancıları, zorbaları ve aldatanları hiç sevmedim!

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Tanıştıkları dizi setinde arkadaşlıkları aşka dönüşen çift kısa bir süre sonra da oğulları Okan Ali'yi kucaklamıştı. Ünlü ikilinin mutluluğu sekiz yıl sürdü. Anlaşmalı olarak boşanan çift ayrılığın ardından sessizliğe gömüldü.

HEP KALBİMİN PEŞİNDEN GİTTİM

Sürpriz bir kararla evliliklerini bitiren Şakrak ve Düvenci, hayatlarında yeni bir sayfa açtı.

Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yıllardır aynı düşüncede olduğunu belirtip şu mesajı yayınladı:

"Evet; Hep bildiğimi yaptım. Hep kalbimin peşinden gittim. 'Olmaz' dedikleri her şeyi canım istediyse olduğu yere kadar oldurdum.

Düştüğüm yerden hemen kalktım. Hep çabuk dikleşti sırtım. Hemen kaldığım yerden devam ettim. Hatalarımı hep sevdim. Öğrenci olmaktan vazgeçmedim,

hep gezmeyi sevdim. Yeni ülkeler görmek için çalıştım çoğu zaman... Yaşadıklarımı güvendiklerime anlatmayı sevdim, duygularımın hakkını hep verdim.

Dedikodu sevmediğim gibi yapanı da sevmedim. Hep çok çalıştım, ürettim, alnımın teriyle yaşadım. Yaşadıklarımı hiç silmedim zihnimden. Hayatım sadece beni ilgilendirdi. Ben olmayı sevdim, aşık olmayı da sevdim.

"HAYATIN HER DETAYINDA BULABİLDİM AŞKI"

Hayatın her detayında bulabildim aşkı... Kitaplar, resimler, müzik ve bilge insanlar yoluma ışık oldu. Küstüklerim oldu, tekrar barıştıklarım ya da hiç barışmak istemediklerim.

Kadın olmamdan sebep hadsizlerin yorumlarına hedef oldum her kadın gibi... Sessiz kaldım çoğuna, ama çok zaman da susturamadı kimse! Kelimelerim çok evet, hakkımı da savunurum zekasına inandığım insanın karşısında, kimseye hayatıma müdahale hakkı tanımadım hiç müdanam da olmadı.

Gücüme, kalbime, çalışkanlığıma, kalbimin iyiliğine sığındım hep. Doğaya, hayvanlara, Mevlana’ya, Yunus’a, çalışkan olmaya, okumaya, kendi yoluna bakmaya ve iyi insanın gücüne inandım sadece! Yalancıları, zorbaları ve her şeyin aşırısını sevenleri hiç sevmedim, bir de aldatanları!

"EL ALEM NE DER HİÇ UMRUMDA OLMADI"

Çocuklarım nefesim oldu hep; Annem, babam ve en yakın dostlarım gücüm. Fazlasına da ihtiyacım yok zaten. Ve evet çok insan tanıyorum bu da dünyanın en büyük zenginliği...

El alem ne der hiç umurumda olmadı. El aleme göre de şekil almadım bu güne kadar, dayı dayı konuşmalardan ve tehdit dilinden nefret ettim. Kaba kuvvet dilim olmadı hiç, dili kaba olanla da işim olmadı. Koşulsuz sevginin gücüne inandım en çok ve nezakete ve şefkate...

İşte budur özetim,

Gerçekten merak edenlere…

Ve bir bu kadar sene aynen devam hayata…

İsteyenler peşimden gelebilir…"