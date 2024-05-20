Ceyda Düvenci’den sevgilisi Güçlü Mete’ye aşk dolu kutlama: Biz olmak hayatın en güzel mucizesiymiş
Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete aşkı bir süredir devam ediyor. Düvenci sevgilisi Güçlü Mete’nin doğum gününü duygusal bir yazı ile sosyal medya hesabından kutladı.
Ceyda Düvenci ünlü radyocu Güçlü Mete’yle yeni bir aşka yelken açmıştı. Beraberliklerini aşk haberleri çıktıktan sonra sosyal medyadan da ilan eden çiftten Güçlü Mete, 16 Nisan’da 46 yaşına giren sevgilisinin yaş gününü sosyal medyadan romantik bir mesajla kutlamıştı.
Mete sevgilisinin fotoğrafını paylaşıp altına "Yaşamın bir mucizesi… 16 Nisan’da ailesine, bu sene de benim hayatıma Ceyda doğar Nice mutlu yaşlara sevgilim" yazdı. Ceyda Düvenci de Mete’ye "Seni çok seviyorum" karşılığını verdi. Çifte tebrik mesajları yağdı.
Ceyda Düvenci de Güçlü Mete’nin yaş gününde duygusal bir yazıyla sevgilisinin doğum gününü kutladı ve yorumları kapattı.
Düvenci gönderisine şu “İyi ki doğdun sevgilim… .Biliyorum ki hayatına nezaketinle, zekanla, sevginle ve hassasiyetinle dokunduğun herkes için çok kıymetlisin. Benim içinse; iyi ki doğdun ve iyi ki kalbine düştük önce. Aklın öngörmediğini kalp öngörürmüş. İyi ki kalbinin peşinden gittin ki biz olduk bu sayede… Biz olmak hayatın en güzel mucizesiymiş. Seni çok seviyorum…” notunu düştü.
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