Ceyda Düvenci’den sevgilisi Güçlü Mete’ye aşk dolu kutlama: Biz olmak hayatın en güzel mucizesiymiş

Düvenci gönderisine şu “İyi ki doğdun sevgilim… .Biliyorum ki hayatına nezaketinle, zekanla, sevginle ve hassasiyetinle dokunduğun herkes için çok kıymetlisin. Benim içinse; iyi ki doğdun ve iyi ki kalbine düştük önce. Aklın öngörmediğini kalp öngörürmüş. İyi ki kalbinin peşinden gittin ki biz olduk bu sayede… Biz olmak hayatın en güzel mucizesiymiş. Seni çok seviyorum…” notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ceyda Düvenci (@ceydadvenci)'in paylaştığı bir gönderi