Bülent Şakrak 20 kilo verdi! 5 cm daha uzun olsam piyasada dengeler değişir

"Nasıl bu kadar zayıfladın?" sorusuna içten bir yanıt veren Şakrak, kilolarla ilgili geçmişte yaşadığı zorlukları ve bu süreçteki farkları paylaştı: “Dönemsel olarak zayıflıyorum ve şişmanlıyorum. Yaş aldıkça dikkat etmeye başladım. Eskiden çok kilolu bir dönemim vardı, o zamanlarla şu anki halim arasında tam 20 kilo fark var. Şu an plajlara hazırım! Boyumuzu uzatamıyoruz ama keşke 5 cm daha uzun olsam, piyasada dengeler değişirdi."