Bülent Şakrak 20 kilo verdi! 5 cm daha uzun olsam piyasada dengeler değişir
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Saba Tümer'in sunduğu programa konuk oldu. "Plaj sezonuna hazırım!" sözleriyle dikkat çeken Şakrak, ardından kendine has mizahi üslubuyla "Boyumuzu uzatamıyoruz ama keşke 5 cm daha uzun olsaydım, piyasada dengeler değişirdi" diyerek esprili bir dille gönderme yaptı.
Bülent Şakrak, Saba Tümer’in programına konuk olarak sağlıklı yaşam değişimini anlattı.
"Nasıl bu kadar zayıfladın?" sorusuna içten bir yanıt veren Şakrak, kilolarla ilgili geçmişte yaşadığı zorlukları ve bu süreçteki farkları paylaştı: “Dönemsel olarak zayıflıyorum ve şişmanlıyorum. Yaş aldıkça dikkat etmeye başladım. Eskiden çok kilolu bir dönemim vardı, o zamanlarla şu anki halim arasında tam 20 kilo fark var. Şu an plajlara hazırım! Boyumuzu uzatamıyoruz ama keşke 5 cm daha uzun olsam, piyasada dengeler değişirdi."
Bülent Şakrak, insanların birbirlerine dokunmasının önemini vurguladı ve kendisinin de bu alışkanlığa sahip olduğunu belirtti: “Herkese sarılırım. Sarılınca rahatlıyorum, diğer türlü geriliyorum. Pandemi dönemi benim için zorlu geçti. Ben doğuştan dokunmatik bir insanım. El sıkışmak, sarılmak, insanlara dokunmak bana iyi hissettiriyor.”
Bülent Şakrak, ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın "Ben başrol olmak için yetiştirildim" sözlerine de mizahi bir şekilde yanıt verdi.