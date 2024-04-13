Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa, Sıla'nın şarkısını söyledi: Yaşama sevincim müzik diyor hep kızım
Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa, Sıla'nın 'Zahmet Olmazsa' adlı şarkısını seslendirdi. Düvenci o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak "Her evlat böyle hayat sevincini bulsun dilerim… Kızım, seninle gurur duyuyorum" dedi.
Ceyda Düvenci'nin 2008-2013 arasında evli kaldığı iş insanı Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Nur, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden Serebral Palsi hastası oldu. Şu an 13 yaşında olan Melisa Akgün, Sıla Gençoğlu'nun geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluşturduğu 'Zahmet Olmazsa' adlı yeni şarkısını söyledi.
Sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gören Melisa Akgün'ün performansına Sıla Gençoğlu da kayıtsız kalmamış ve "Bana en güzel bayram hediyesi Melisa'dan geldi" ifadelerini kullanmıştı.
Baba Engin Akgün de kızı Melisa'nın performansını büyük bir gururla sosyal medya hesabından; "Güzel kızım çok güzel söylüyorsun" notuyla yayımladı. Bülent Şakrak da "Aşkım" yorumunda bulundu.
Engin Akgün ise daha sonra Bülent Şakrak'a; "Çok içinden söylüyor Bülent baba, sayende" şeklinde karşılık verdi.
Engin Akgün'ün yorumuna da kayıtsız kalmayan Bülent Şakrak; "Estağfurullah Engin baba, ne yaptıysa kendi yaptı benim kuzum. Biz hep birlikte yanındayız sadece" dedi.
Ceyda Düvenci de o anları paylaştı ve şu notu düştü:
Yaşama sevincim müzik diyor hep kızım… yıllardır deliler gibi söz yazıyor… beste yapıyor… var bi planımız, hayalimiz için. durup durup videolar çekiyor. Müzikle yatıyor, müzikle kalkıyor anlayacağınız… bana da bayram hediyesi oldu videosu. Sanırım artık müziklerini paylaşması için bir platform oluşturma zamanı geldi… Bayram dönüşü ana-kız oturup bir karar veririz.
Sevgili Sıla’ya da @silagencoglu çok teşekkür ederim… haberleştik, ilk konserin gidiyoruz kızımla… sen de paylaş diye çok mesaj gönderdiniz. Neden olmasın? Gurur duyarım. Güzel kızımı daha gururla çook paylaşacağım. Hele bir sözüne @haluklevent in beste yaptı ki?!?! Onu bir duysanız, bayılacaksınız.