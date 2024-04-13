Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa, Sıla'nın şarkısını söyledi: Yaşama sevincim müzik diyor hep kızım

Ceyda Düvenci de o anları paylaştı ve şu notu düştü:

Yaşama sevincim müzik diyor hep kızım… yıllardır deliler gibi söz yazıyor… beste yapıyor… var bi planımız, hayalimiz için. durup durup videolar çekiyor. Müzikle yatıyor, müzikle kalkıyor anlayacağınız… bana da bayram hediyesi oldu videosu. Sanırım artık müziklerini paylaşması için bir platform oluşturma zamanı geldi… Bayram dönüşü ana-kız oturup bir karar veririz.

Sevgili Sıla’ya da @silagencoglu çok teşekkür ederim… haberleştik, ilk konserin gidiyoruz kızımla… sen de paylaş diye çok mesaj gönderdiniz. Neden olmasın? Gurur duyarım. Güzel kızımı daha gururla çook paylaşacağım. Hele bir sözüne @haluklevent in beste yaptı ki?!?! Onu bir duysanız, bayılacaksınız.