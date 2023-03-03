Chris Rock, Will Smith'in Oscar'da attığı tokat hakkında ilk defa konuştu: Evet, acıttı

Oscar olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Akademi Ödülleri'nde, oyuncu Will Smith ve komedyen Chris Rock arasında geçen tokat olayı geçtiğimiz yıl töreni gölgede bırakmıştı. Chris Rock, geçtiğimiz yıl Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith'in attığı tokattan sonra ilk defa konuştu.

" Tokat acıttı mı? Evet, acıttı"

Olayın üzerinden neredeyse bir sene geçtikten sonra, Chris Rock ilk kez tokat skandalıyla ilgili konuştu. The Wall Street Journal'ın haberine göre; Rock, Güney Carolina'nın Charleston kentinde dijital bir platform için hazırladığı Selective Outrage (Seçici Öfke) programının provalarında konuya değindi.

"İnsanların bilmek istediği şey şu... Tokat acıttı mı? Evet, acıttı" diye konuşan ünlü isim; ayrıca 2001 yapımı Will Smith'in rol aldığı 'Ali' ve kendisinin bir parçası olduğu 1991 yapımı 'New Jack City' filmlerine de atıfta bulundu:

"Will Smith Muhammad Ali'yi oynadı! Ben ise Pookie'yi oynadım! Animasyon filmlerinde bile ben bir zebra oluyorum, o ise lanet olası bir köpekbalığını oynuyor."