Will Smith, Chris Rock'a neden tokat attı? Oscar töreninde neler yaşandı?

ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen töreninin sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall üstlendi.

En iyi film ödülünü “CODA”nın kazandığı geceye damga vuran olay, ünlü aktör Will Smith’in sahneye çıkıp canlı yayında sunucu Chris Rock’a tokat atması oldu. Olay, sunucu Chris Rock’ın Will Smith’in saç dökülmesine neden olan bir rahatsızlığı bulunan eşi oyuncu Jada Pinkett Smith hakkında, “Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum” demesinden sonra yaşandı. 53 yaşındaki Smith oturduğu yerden gülerken, 50 yaşındaki Pinkett Smith etkilenmemiş bir ifade takındı. Törende En İyi Erkek Oyuncu adayı olan Smith, sahneye çıktı ünlü sunucuya canlı yayında sert bir tokat attı.

Smith tekrar yerine oturduktan sonra "Karımın adını ağzına bir daha alma!" diye bağırdı.

Chris Rock: "Vay canına, bu bir GI Jane şakasıydı," dedi. Fakat Smith bir kez daha yanıtladı, "Karımın adını ağzında alma" diye bağırdı.

2018'de, doğuştan olan bozukluk alopesiden (saç köklerine saldırarak kel noktalara ve saç dökülmesine neden olan) muzdarip Pinkett Smith, bir programda, saç dökülmesiyle ilgili sorunları anlattı ve şöyle açıkladı: ilk başladığında korkunçtu.Bir gün duştaydım ve elimde sadece avuç dolusu saç vardı ve 'Aman Tanrım, kel mi olacağım?' Fakat daha sonra saç dökülmesine engel olan bir tedavi bulundu.

2016'YA DAYANAN DAVA: CHRIS ROCK VE JADA PINKETT SMITH KAVGASI Aslında Chris Rock ve Jada Pinkett Smith gerginliği 2016'da başlamıştı. Chris Rock, 2016 Oscar törenini katılmayarak protesto ettiğini açıklayan Pinkett Smith ile sahnede salga geçmişti. "Jada, Oscar'ları boykot mu edecek? Jada'nın, Oscar'ı boykot etmesi, tıpkı benim Rihanna'nın iç çamaşırını boykot etmem gibi. Ben de oraya davet edilmedim ki!" Bu sözlerle Jada Smith'in Oscar'ı protesto ederek katılmamaya karar vermesinin anlamsız olduğunu, çünkü aslında Jada'nın Oscar törenine davet edilmediğini ima etmişti. JADA PINKETT SMITH'İN RAHATSIZLIĞI NE?

Will Smith’in oyuncu eşi Jada Pinkett-Smith saç dökülmesine neden olan ‘alopesi’ ile mücadele ediyor. Smith, 2021 yılının son günlerinde Instagram’dan paylaştığı bir videoda kelleşmeye neden olabilen alopesi ile mücadelesini anlatmıştı.

Chris Rock ise Will Smith’in tepkisini çeken sözlerinde Jada Pinket-Smith’i, Demi Moore’un “GI Jane” filmindeki görünüşüyle kıyaslıyor ve “devam filminde oynamasını” öneriyordu. İlk anlarda Will Smith gülmüş gibi göründü. Jada ise sinirlenmişti. Görüntülerde Jada'nın açıkça sinirlenip göz devirdiği, gözlerini tavana diktiği görülüyor. Sonrasında Will Smith’in kendini sahneye atıp, hızlıca Rock'ın yanına gitmesi ve ona tokat atması en başta şovun bir parçası sanıldı. Davetlilerin gülüşme sesleri salonda yankılandı ve yayına da yansıdı. Önce ne olduğunu anlayamayan Chris Rock, bir süre sonra konuşmaya başladı, Will Smith'in kendisine vurduğunu söyleyebildi. Sinirli bir şekilde yerine dönen Smith, “Eşimin adını ağzına alma bir daha.” diyerek sunucuya bağırdı.

Rock Smith ise “Vay canına. Bu bir GI Jane şakasıydı” dedi. Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh twitter mesajında “Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek” diye yazdı. Akıllarda kalan son şey ise Chris Rock'ın "Bu televizyon tarihinin en büyük gecesi" demesi oldu.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALDI

“En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazanan ve ödül heykelini almak için sahneye çıkan Smith, hareketinden dolayı herkesten özür dilediğini belirtti.

94. OSCAR ÖDÜLLERİNİN KAZANANLARI

– En İyi Film: “CODA”

– En İyi Yönetmen: Jane Campion, “The Power of the Dog”

– En İyi Kadın Oyuncu: Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”

– En İyi Erkek Oyuncu: Will Smith, “King Richard”

– En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ariana DeBose, “West Side Story”

– En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Kotsur, “CODA”

– Yabancı Dilde En İyi Film: “Drive My Car”

– En İyi Özgün Senaryo: “Belfast”

– En İyi Uyarlama Senaryo: “CODA”

– En İyi Belgesel: “Summer of Soul”

– En İyi Kısa Belgesel: “The Queen of Basketball”

– En İyi Animasyon Filmi: “Encanto”

– En İyi Sinematografi: “Dune”

– En İyi Görsel Efekt: “Dune”

– En İyi Film Montajı: “Dune”

– En İyi Film Müziği: “Dune”

– En İyi Özgün Şarkı: “No Time to Die”

– En İyi Yapım Tasarımı: “Dune”

– En İyi Kısa Film: “The Long Goodbye”

– En İyi Kısa Animasyon: “The Windshield Wiper”

– En İyi Kostüm Tasarımı: “Cruella”

– En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: “The Eyes of Tammy Faye”