Cenk Torun'un oğlu ile olan benzerliği dikkat çekti

Bir döneme "Çılgın Bediş" dizisiyle damga vuran Cenk Torun, son olarak boşanma haberleriyle magazin gündeminde yer almıştı.

Eşi Nevin Torun'dan boşanacağı öne sürülen oyuncu hakkında, aldatma iddiaları da gündeme gelmişti.

"SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK"

Bu iddialara yanıt veren Cenk Torun, şu açıklamayı yapmıştı:

Söylenecek bir şey yok, söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Bu iddialar asılsız. Zaten yakında mahkemede her şey ortaya çıkacak. Herhangi bir ilişkim yok. Konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Sonuçta genç bir oğlumuz var. Ne kadar az konuşursak, bizim için o kadar iyi.

OĞLU LİSEDEN MEZUN OLDU

Cenk Torun, oğlunun lise mezuniyetini duygu dolu bir mesajla paylaştı.

51 yaşındaki oyuncu, mezuniyet anını takipçileriyle paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı:

Bugün mezuniyetini izlerken içimden geçen tek şey şuydu: Zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Daha dün gibi… Okula başladığın ilk gün, heyecanın, gözlerindeki ışık… Şimdi ise karşımda dimdik duran, hayata hazır bir genç var. Gururluyum. Hem nasıl bir evlat olduğun için hem de bu yolu kendi emeğinle, sabrınla tamamladığın için. Bugün bir sayfa kapanıyor ama asıl hikayen şimdi başlıyor. Ben hep buradayım. Ne olursa olsun, hangi yolda yürürsen yürü, senin arkanda duran bir baba hep olacak.