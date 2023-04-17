Çocuklarından Emre Altuğ'a sürpriz doğum günü kutlaması

Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisinde Orhan karakteriyle karşımıza çıkan Emre Altuğ, geçtiğimiz günlerde ''Sevenler Ayrılmaz'' adını verdiği yeni teklisinin tanıtım gecesi için bir mekanda sahne aldı. Aynı zamanda doğum günü olan Emre Altuğ'un Uzay ve Kuzey adındaki oğullarının yaptığı sürpriz doğum günü kutlaması ile mutlu oldu.

OĞULLARINDAN EMRE ALTUĞ'A YENİ YAŞ SÜRPRİZİ

Yeni yaşına adım atan Emre Altuğ, sahnedeyken oğullarının sürprizi ile karşılaştı. Uzay ve Kuzey, babalarına doğum günü sürprizinde bulundular.

Uzay ve Kuzey babalarının 54. yaşını sahneye getirdikleri bir pasta ile kutladılar. Ünlü sanatçı bu anları sosyal medya hesabından da paylaşıp "Doğrulanmış

Evlatların ‘sevenler ayrılmaz’tanıtım gecesinde doğum günüm olması sebebiyle yaptıkları sürpriz ziyaret" notunu düştü. Baba-oğul kucaklaşması, büyük beğeni topladı.