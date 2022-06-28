Cüneyt Arkın'ın ardından: 'İçime doğmuş gibi televizyonu açmak istemedim...'
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri usta sanatçıya veda mesajları yayınladı.
Birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Arkın'ın vefat ettiği hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital Ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.
Arkın'ın hayatını kaybetmesi tüm sevenlerini yasa boğdu. Sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri usta sanatçıya veda mesajları yayınlayıp, duygularını dile getirdiler.
Filiz Akın, Cüneyt Arkın için duygusal bir mesaj yayınlandı: "Sanki içime doğmuş da acı haberi duymak, istemiyormuşum gibi televizyonu açmamıştım bu sabah. Hala haberin yarattığı şok etkisiyle konuşamıyorum. Telefonlarım çalıyor durmadan… Öyle üzgünüm ki… Hani klasik bir tanımlama vardır “ O bizim Malkoçoğlu’muz , Dünyayı kurtaran cengaverimizdi falan filan… En kısa haliyle o bizim “Cüneyt Arkın’ımız”dı Biraz kendime gelince devam ederim…"
Bu gönderiyi Instagram'da gör
"CÜNEYT BAŞKAYDI"
Yapımcı Türker İnanoğlu şu mesajı paylaştı: 'Hepimizin başı sağ olsun. Gece çalıştım şimdi haber aldım. Cüneyt Arkın sinemaya girdiği andan itibaren beraber çalıştığımız, dostluk yaptığımız bir arkadaşımızdı. 32 tane film çektik beraber. Çocuklarının evliliklerinde şahitliğini ben yaptım. Kendini çok yıprattı, Cüneyt setten sete koşarak. Çok üzüldüm. Ne diyeceğimi şaşırdım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Eşine ve çocuklarına başsağlığı diliyorum. Cüneyt Arkın çok tıbdan çok iyi dereceyle mezun olmuş tıp doktoruydu. Sinema içinde kalacağını doktorluk yapmayacağını söyledi. Sinemada yürüttü hayatını. Kaderini kendi çizdi. Cerrahpaşa'dan dereceyle mezun oldu. 50'lilerden beri ben sinemanın en eskisiyim. Türk sinemasının gelmiş geçmiş bir numaralı jönüydü. Hepsiyle çalıştım. Cüneyt başkaydı"