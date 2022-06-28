Cüneyt Arkın'ın ardından: 'İçime doğmuş gibi televizyonu açmak istemedim...'

"CÜNEYT BAŞKAYDI"

Yapımcı Türker İnanoğlu şu mesajı paylaştı: 'Hepimizin başı sağ olsun. Gece çalıştım şimdi haber aldım. Cüneyt Arkın sinemaya girdiği andan itibaren beraber çalıştığımız, dostluk yaptığımız bir arkadaşımızdı. 32 tane film çektik beraber. Çocuklarının evliliklerinde şahitliğini ben yaptım. Kendini çok yıprattı, Cüneyt setten sete koşarak. Çok üzüldüm. Ne diyeceğimi şaşırdım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Eşine ve çocuklarına başsağlığı diliyorum. Cüneyt Arkın çok tıbdan çok iyi dereceyle mezun olmuş tıp doktoruydu. Sinema içinde kalacağını doktorluk yapmayacağını söyledi. Sinemada yürüttü hayatını. Kaderini kendi çizdi. Cerrahpaşa'dan dereceyle mezun oldu. 50'lilerden beri ben sinemanın en eskisiyim. Türk sinemasının gelmiş geçmiş bir numaralı jönüydü. Hepsiyle çalıştım. Cüneyt başkaydı"