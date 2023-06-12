Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş düğün yaptı

Oyuncu Dağhan Külegeç, Tuğba Aytaş ile geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanmıştı. Bir buçuk ay önce de sade bir nikâh töreniyle dünyaevine giren çift, düğün yaptı.

Sapanca’da düğün

Külegeç’in annesi Ayşe Erbulak, hem davullu zurnalı kız alma merasimini hem de düğün töreninden keyifli anları sosyal medyada paylaştı.

Ayşe Erbulak daha sonra "Çok güzel bir aile ile akraba olduk" dedi.

Dağhan Külegeç - Tuğba Aytaş çiftine sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.