Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş düğün yaptı
“Kavak Yelleri” dizisindeki ‘Efe’ rolüyle ünlenen Dağhan Külegeç, geçen ay nikâh masasına oturduğu Tuğba Aytaş’la dün düğün yaptı.
Oyuncu Dağhan Külegeç, Tuğba Aytaş ile geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanmıştı. Bir buçuk ay önce de sade bir nikâh töreniyle dünyaevine giren çift, düğün yaptı.
Sapanca’da düğün
Külegeç’in annesi Ayşe Erbulak, hem davullu zurnalı kız alma merasimini hem de düğün töreninden keyifli anları sosyal medyada paylaştı.
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Ayşe Erbulak daha sonra "Çok güzel bir aile ile akraba olduk" dedi.
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Dağhan Külegeç - Tuğba Aytaş çiftine sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.