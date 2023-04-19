Kavak Yelleri dizisinin yıldızı Dağhan Külegeç evlendi
"Kavak Yelleri" dizisindeki Efe rolüyle tanınan oyuncu Dağhan Külegeç dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl nişanlanan Külegeç, Tuğba Aytaş ile evlendi.
Kavak Yelleri’ dizisindeki ‘Efe’ rolüyle hafızalara kazınan Dağhan Külegeç, geçen sene evlilik yolunda ilk adımı atarak Tuğba Aytaş ile nişanlanmıştı. Geçen ay ilişkilerinin 7. yılını kutlayan ikili, Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikâh masasına oturdu.
“Resmileşti”
Külegeç, törenden kareleri Instagram hesabından “Resmileşti” notuyla paylaştı.
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Külegeç’in paylaşımına Yasemin Kay Allen, İbrahim Kendirci, Murat Evgin, Alper Kul, Arzu Yanardağ ve Tolga Mendi gibi isimlerden tebrik yorumu geldi.