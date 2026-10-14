Danla Bilic ameliyatını anlattı

Danla Bilic, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle 9'uncu kez ameliyat masasına yattı. Geçirdiği son operasyonun ardından sağlık durumu hakkında bilgi veren Bilic, yaşadığı bu sürecin şimdiye dek uygulanan en kapsamlı ameliyat olduğunu aktardı.

"DOLGUYU KAZIDILAR"

Yaklaşık 6 saat süren operasyonu "Son kurşunumuzdu" sözleriyle tanımlayan Bilic, ameliyatın ciddiyetini şu sözlerle açıkladı: Ben iyiyim demeyi bıraktım çünkü kendime değdirdiğim nazarı kimse değdiremiyor. Yaptığım her şeyi sonrasında ana sayfamda gördüğüm için bu bana iyi gelmiyor. Benim bu son ameliyatım bizim son kurşunumuzdu. Yapabileceğimiz maksimum şeydi. Bir bel kemiğimden diğer bel kemiğime 180 derecede kesip vücudumu açtılar ve dolguyu kazıdılar. Çok kesildiği için tedavim uzun sürüyor.

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"40 DERECE ATEŞLE YERLERDE SÜRÜNDÜM"

Son 4 aylık dönemi oldukça ağır geçirdiğini dile getiren Bilic, ağrılarını önemsizleştirmenin yanlış olduğunu şu ifadelerle belirtti: Acayip sancılı bir 4 aydı. Acı eşiğim yüksek ama bu hiç övünülecek bir şey değil. İnsanın kendine yaptığı en büyük kötülük, hastalığını küçük görmek. Ben hep "Aman hayatta ne hastalıklar var benimki de dert mi?" diyordum. Ben bu evde 40 derece ateşle yerlerde süründüm. O zaman bile "Bir şeyim yok" diyordum. Bunun sonu aydınlık, iyileşeceğim. Bu yüzden modum yüksek. Ölümcül bir hastalık değil.

"ARTIK HER ŞEYİN DEĞERİNİ ANLADIM"

Yaşadığı zorlu günlerin ardından en temel gereksinimlerin dahi farkına vardığını belirten ünlü fenomen, sözlerini şöyle tamamladı: Artık her şeyin değerini anladım. Rahat uyuyabilmenin, yana dönebilmenin önemini anladım. Yeni hayatım için çok heyecanlıyım. İnşallah bir an önce iyileşirim. Çok sıkıldım, psikolojim gidik.