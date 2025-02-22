Danla Bilic ile Çakal ayrılığının nedeni belli oldu

'BİRBİRİMİZİ MUTLU EDEMEDİĞİMİZİ HİSSETTİM'

Aralarındaki yaş farkına dikkat çeken Danla Bilic, bir diğer nedenin de birden aynı evde yaşamaya başlamaları olduğunu söyledi.

Fenomen konuşmasında, ''Bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca bir de arada 10 yaş kadar fark da var. Gerçekten onun dediği gibi oldu. Birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim. Emirhan'la sonra biz konuştuk. Ufak bir yüzleşme yaşadık kendi aramızda. Ben içimi bir güzel döktüm ona'' dedi.