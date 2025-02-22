Danla Bilic ile Çakal ayrılığının nedeni belli oldu
Bir dönem rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşayan Danla Bilic, ayrılıkları hakkında ilk kez açıklamada bulundu.
YouTube videolarıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sonrasında fenomen olan Danla Bilic, oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşadıktan sonra gönlünü rapçi Emirhan Çakal'a kaptırmıştı.
Ancak ikili kısa bir süre sonra ayrıldıklarını duyurmuştu. Bilic, 'Danlacast' adlı programının son bölümünde Çakal ile ayrılıklarının nedenini anlattı.
'BİRBİRİMİZİ MUTLU EDEMEDİĞİMİZİ HİSSETTİM'
Aralarındaki yaş farkına dikkat çeken Danla Bilic, bir diğer nedenin de birden aynı evde yaşamaya başlamaları olduğunu söyledi.
Fenomen konuşmasında, ''Bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca bir de arada 10 yaş kadar fark da var. Gerçekten onun dediği gibi oldu. Birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim. Emirhan'la sonra biz konuştuk. Ufak bir yüzleşme yaşadık kendi aramızda. Ben içimi bir güzel döktüm ona'' dedi.