Defne Samyeli Türk sanat müziği şarkısı seslendirdi

Uzun süredir müzik kariyerine odaklanan Samyeli klasik bir eseri güncel bir dokunuşla dinleyiciyle buluşturuyor. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Türk sanat müziğinin hafızalara kazınan eserlerinden biri olan "Unutturamaz Seni Hiçbir Şey", Defne Samyeli'nin sesiyle yeniden hayat buldu.





CAZ ESİNTİLİ YENİ BİR DÜZENLENME



Samyeli, şarkının bu yeni versiyonunda klasik yapıyı caz müziğinin serbest dokusuyla birleştiriyor. Sanatçı, eserin barındırdığı derin melankoliyi daha yumuşak ve akışkan bir vokal performansıyla harmanlamayı hedeflediğini belirtiyor. Şarkının duygusal derinliğine dair görüşlerini paylaşan Defne Samyeli, eserin kendisindeki karşılığını şu sözlerle ifade ediyor:

Türk sanat müziğinin en içe işleyen aşk şarkılarından biri. Her dinlediğimde o ince özlemi ve unutamamanın sessizliğini yeniden hissederim. Bir de unutmamışken, unutulmanın acısını… Bu yorumda şarkının melankolisine sadık kalıp duygusunu daha yumuşak bir halde söylemek istedim.

Samyeli, dinleyicilerin bu şarkıda kendi hayatlarından izler bulmasını dileyerek; çalışmanın özellikle vazgeçilemeyen ancak artık karşı tarafın hikayesinde yer almayan sevdaları anmak için bir aracı olmasını temenni ediyor. "Unutturamaz Seni Hiçbir Şey", bugünden itibaren tüm müzik platformlarından dinlenebilir.