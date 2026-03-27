Zendaya bir süreliğine gözlerden uzak durmaya hazırlanıyor
Hollywood’un en çalışkan isimlerinden biri olan Zendaya, 2026 yılını kariyerinin en yoğun dönemlerinden biri olarak geride bırakmaya hazırlanıyor. Yıl içerisinde toplam beş farklı projeyle izleyici karşısına çıkacak olan 29 yaşındaki oyuncu, bu temponun ardından bir süre dinlenmeyi planladığını açıkladı.
Zendaya’nın bu yılki ajandası, sinema dünyasının en çok beklenen yapımlarını bir araya getiriyor. Oyuncunun hayranları 2026 yılı boyunca, dramatik yeteneklerini bir kez daha sergileyeceği yeni projesi "The Drama" ve Denis Villeneuve’ün epik bilim kurgu serisinin üçüncü halkası olan, Chani karakteriyle hikayenin merkezinde yer aldığı "Dune: Part Three" gibi önemli yapımları takip etme fırsatı bulacak. Bu yoğun takvime, Marvel Sinematik Evreni’nin sevilen serisinde MJ rolüyle geri döndüğü "Spider-Man: Brand New Day" ile klasik bir anlatının modern bir yorumu olması beklenen "The Odessey" eşlik ediyor. Tüm bunların yanı sıra, uzun süren bekleyişin ardından Rue Bennett karakterinin hikayesinin devam edeceği "Euphoria"nın üçüncü sezonu da yılın dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor.
"BİR SÜRELİĞİNE ORTADAN KAYBOLACAĞIM"
Sinema platformu Fandango’ya verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunan Zendaya, bu yoğun sürecin ardından inzivaya çekilme niyetini şu sözlerle ifade etti: “Şunu söyleyeyim, bunlardan sonra bir süreliğine ortadan kaybolacağım. Bir süreliğine gizlenmem gerekecek.”
“İNSANLARIN BENDEN BIKMAMASINI UMUYORUM”
Oyuncu, bu kararın arkasında yatan düşüncesini ise esprili bir dille paylaştı: “Sadece insanların benden bıkmamasını umuyorum. Ve filmlerden herhangi birini destekleyen veya kariyerime herhangi bir şekilde destek olan herkese gerçekten minnettarım.”
TOM HOLLAND İLE OLAN EVLİLİK İDDİALARI
Ünlü oyuncu, kariyerindeki başarısının yanı sıra, Tom Holland ile olan birlikteliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Özellikle stilisti Law Roach’un oyuncunun evlenmiş olabileceğine dair imaları sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Zendaya, Jimmy Kimmel Live! programında bu söylentilere değinerek; “Gerçekten mi? Ben hiç öyle bir şey görmedim” diyerek konuyu şakaya vurmuştu.
İnternette dolaşan sahte içeriklere de dikkat çeken oyuncu, yapay zeka tarafından üretilen düğün fotoğraflarının gerçek sanılmasından duyduğu şaşkınlığı şu şekilde dile getirdi: “Pek çok insan bunlara inandı. Ben günlük hayatıma devam ederken insanlar yanıma gelip 'Aman Tanrım, düğün fotoğrafların harika' diyorlardı. Ben de 'Tatlım, onlar yapay zeka, gerçek değil' diyordum.”