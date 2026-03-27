Zendaya bir süreliğine gözlerden uzak durmaya hazırlanıyor

TOM HOLLAND İLE OLAN EVLİLİK İDDİALARI



Ünlü oyuncu, kariyerindeki başarısının yanı sıra, Tom Holland ile olan birlikteliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Özellikle stilisti Law Roach’un oyuncunun evlenmiş olabileceğine dair imaları sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Zendaya, Jimmy Kimmel Live! programında bu söylentilere değinerek; “Gerçekten mi? Ben hiç öyle bir şey görmedim” diyerek konuyu şakaya vurmuştu.

İnternette dolaşan sahte içeriklere de dikkat çeken oyuncu, yapay zeka tarafından üretilen düğün fotoğraflarının gerçek sanılmasından duyduğu şaşkınlığı şu şekilde dile getirdi: “Pek çok insan bunlara inandı. Ben günlük hayatıma devam ederken insanlar yanıma gelip 'Aman Tanrım, düğün fotoğrafların harika' diyorlardı. Ben de 'Tatlım, onlar yapay zeka, gerçek değil' diyordum.”