Demet Akalın, 'Nasip Değilmiş' şarkısının duygusal hikayesini anlattı

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olan Demet Akalın, gerek şarkılarıyla gerek yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Geçtiğimiz akşam sahne aldığı bir mekânda, Akalın dinleyicileriyle "Nasip Değilmiş" şarkısının arkasındaki duygusal hikayeyi paylaştı.

"Bu Şarkıyı Okuyan Adama Aşıktım"

Akalın, sözleri Günay Çoban’a ait olan ve Özcan Deniz ile düet yaptığı bu unutulmaz şarkının hayatındaki özel yerini anlattı. Şarkının kendisi için bir ayrılık hikayesini ifade ettiğini belirten Akalın şunları söyledi:

“Bu şarkıyı okuyan adama âşık olmuştum. Milattan önce şahsıma yazılmış bir ayrılık şarkısıydı. Param olmadığı için o zamanlar bu şarkıyı alamadım ama Özcan Deniz gerçekten çok güzel söyledi.”

Pop Müziğin Vazgeçilmez İsmi

Her dönem hit şarkılarla müzik listelerinde adından söz ettiren Akalın, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Hem sahnedeki performansları hem de samimi açıklamalarıyla hayranlarının kalbinde taht kurmuş durumda.