Demet Özdemir'den yaz sezonuna hızlı giriş

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Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Adım Farah' dizisindeki oyunculuğuyla yıl boyunca takdir toplayan Demet Özdemir, dizi sezon finali yapınca yaz tatiline başladı.
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Ünlü oyuncu Instagram hesabından tatil fotoğrafları paylaştı...
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Demet Özdemir'in paylaşımlarına kısa sürede 400 binden fazla beğeni aldı.
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Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti 8 Mayıs'ta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ünlü çift Büyükada'da avukatları ile birlikte katıldıkları davada birbirinden hiçbir şey talep etmemişti.