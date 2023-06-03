Demet Özdemir'den yaz sezonuna hızlı giriş

Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in oynadığı 'Adım Farah' dizisi geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı. Başarılı oyuncu Demet Özdemir de soluğu tatilde aldı.

1 / 8
Demet Özdemir'den yaz sezonuna hızlı giriş - Resim : 1

Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Adım Farah' dizisindeki oyunculuğuyla yıl boyunca takdir toplayan Demet Özdemir, dizi sezon finali yapınca yaz tatiline başladı.

2 / 8
Demet Özdemir'den yaz sezonuna hızlı giriş - Resim : 2

Ünlü oyuncu Instagram hesabından tatil fotoğrafları paylaştı...

3 / 8
Demet Özdemir'den yaz sezonuna hızlı giriş - Resim : 3

Demet Özdemir'in paylaşımlarına kısa sürede 400 binden fazla beğeni aldı.

4 / 8
Demet Özdemir'den yaz sezonuna hızlı giriş - Resim : 4

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti 8 Mayıs'ta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ünlü çift Büyükada'da avukatları ile birlikte katıldıkları davada birbirinden hiçbir şey talep etmemişti.