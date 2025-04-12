Demet Şener yeni yaşını sevgilisi ve kızıyla kutladı: "Sevmek, sevilmek çok güzel"

Bir dönemin ünlü modellerinden Demet Şener, 2005 yılında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile hayatlarını birleştirme kararı alarak evlenmişti. İkilinin 2006 yılında İrem ve 2009 yılında ise Ömer isimli iki çocukları dünyaya gelmişti. Ünlü çift 2018 yılında ise boşanma kararı alarak evliliğini sonlandırdı.

Demet Şener yaklaşık 3 yıldır iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz yaz 3. kez evleneceği iddia edilen Şener o haberleri yalanlamıştı ve sadece kutlama yaptıklarını söylemişti.

Bir süredir Arman'la aşk yaşayan Demet Şener, fotoğraf paylaşmaması ile dikkat çekmişti. Ayrılık haberleri gündeme gelen Demet Şener, sessizliğini geçtiğimiz günlerde bozdu.

Tolga Arman ile ilişkisinde çok mutlu olduğunu ifade eden eski manken Şener, "Karar aldık artık çok fotoğraf koymuyoruz. İlişkimiz çok da güzel gidiyor, çok şükür. Şu anda da Madrid'de Ömer'in yanındayım" şeklinde konuşmuştu.

Eski model Demet Şener 48 yaşına girdi. Şener yeni yaşını sevgilisi ve kızıyla kutladı. Doğum gününden kareleri paylaşan ünlü manken paylaşımına "Kendimi, hayatımı, sahip olduklarımı çok ama çok seviyorum. İyi ki doğmuşum. Sevmek, sevilmek çok güzel. Ne mutlu bana. Çok şükür her günüme" notunu düştü.